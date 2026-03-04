Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 500 Αμερικανοί στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποσχέθηκε αντίποινα για το θάνατο του Χαμενεΐ, γράφοντας ότι «το μαρτύριο του θα σας κοστίσει ακριβά, αν είναι θέλημα Θεού».

Επίσης, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Ο κ. Τραμπ παρασυρόμενος από τις θεατρινίστικες κινήσεις του Νετανιάχου, έσυρε την Αμερική σε έναν άδικο πόλεμο με το Ιράν.

Τώρα, πρέπει να λάβει υπόψη: Με περισσότερους από 500 Αμερικανούς στρατιώτες νεκρούς σε λίγες μέρες, έρχεται πρώτα η Αμερική ή το Ισραήλ;».

The story continues. The martyrdom of Imam Khamenei will exact a heavy price from you. God willing. pic.twitter.com/ktuPrm087t — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 4, 2026

Η παραπάνω τοποθέτηση έγινε λίγο μετά την είδηση ότι το Ισραήλ έριξε 250 βόμβες στα στρατιωτικά αρχηγεία του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χτυπήθηκαν:

Αρχηγείο της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς

Κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Πληροφοριών

Κεντρικά γραφεία της «Basij»

Κεντρικά γραφεία της «Δύναμης Quds»

Αρχηγείο εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας

Κέντρο κυβερνοπολέμου

Η έδρα της μονάδας που είναι υπεύθυνη για την καταστολή των διαδηλώσεων

Απειλές και στο Ισραήλ

Αξιωματούχος του Ιράν απείλησε το Ισραήλ να μην επιτεθεί στην ιρανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό. Διαφορετικά θα χτυπηθούν οι ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται έναν εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Προηγουμένως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Μέχρι στιγμής, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 72 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 83.000 κατοίκους από τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι λιβανικές αρχές.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 437 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρίνισε πως 83.847 άνθρωποι έχουν καταγραφεί σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.