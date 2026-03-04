Στο πώς πείστηκε να υπογράψει στον ΠΑΟΚ και στους στόχους που υπάρχουν από εδώ και πέρα, αναφέρθηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι στην επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αναλάβει από το καλοκαίρι την ομάδα, προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) στη Θεσσαλονίκη και λίγες ώρες μετά ήρθε και η επίσημη παρουσίασή του, στην οποία είπε τα εξής…

Για το πώς προέκυψε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Καλησπέρα. Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Όταν ταξίδευα σήμερα για να έρθω στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσα να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει, οπότε προσπαθείς να καταλάβεις πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι ενθουσιασμένος, έχω ενέργεια, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

Ο πρόεδρος είναι εδώ για την παράδοση αυτής της ομάδας. Δεν είναι κάτι που το βρίσκεις στο σούπερμάρκετ. Νιώθω ενέργεια και ευθύνη. Και επειδή σε όλους αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα με πήρε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς και μου είπε ότι ήθελε να μιλήσω με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Με το αφεντικό.

Πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στο Μιλάνο. Συναντηθήκαμε και μου είπε πράγματα που με ιντρίγκαραν. Δεν μίλησε για έναν παίκτη, μίλησε για το όραμά του. Μετά από τη συνάντηση πήρα πίσω τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και του είπα ότι η συνάντηση με τον κ. Τέλη Μυστακίδη ήταν καλή. Βρήκε στόχο. Και είπαμε «εντάξει, ας το δούμε».

Μετά με πήρε ο κ. Μπουντούρης και μου είπε «ερχόμαστε να σε δούμε». Ήρθαν στο Μιλάνο και όλα άρχισαν να κινούνται πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα. Στην καριέρα μου είχα 30 πολύ καλές συναντήσεις, αλλά δεν τελείωσαν όλες όπως τις περίμενα.

Μπουντούρης και Βεζυρτζής έπαιξαν άμυνα σε όλο το γήπεδο, ήταν δύο εναντίον ενός. Προσπάθησα να νικήσω με καλό ιταλικό κρασί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ένιωσα ότι πραγματικά με ήθελαν. Ο πατέρας μου, ο οποίος έχει πεθάνει, μου έλεγα ότι πρέπει να είμαι με όποιον πραγματικά με θέλει. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα συναισθημάτων. Έχουμε τον κ. Μυστακίδη, έχουμε και τον κόσμο. Και πάντα τα πηγαίνω καλύτερα, όταν υπάρχει κάποιος να με πιέζει για να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου καθημερινά.

Είναι πλέον δουλειά μας να χτίσουμε κάτι. Υπάρχει πολύς χώρος, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουμε τον καλύτερο ιδιοκτήτη που θα μπορούσαμε και μετά έχουμε και την αγάπη του κόσμου. Εμείς πρέπει να χτίσουμε κάτι σοβαρό, κάτι που θα κρατήσει στον χρόνο, κάτι που θα είναι επιτυχημένο.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ποια θα είναι η φιλοσοφία μας, πώς θέλουμε να γίνουν τα πράγματα. Το δεύτερο είναι η στρατηγική. Να δούμε ποια θα είναι η κουλτούρα του ΠΑΟΚ, όποιος έρχεται, να ξέρει πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα.

Τέλος, θα προσπαθήσω να πω κάτι σημαντικό στα ελληνικά, το οποίο το έμαθα κάποτε. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι».

Για το τι του είπε ο Τέλης Μυστακίδης: «Μου είπε ότι θέλει να δώσει πίσω πράγματα στην πόλη, να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε ημέρες χαράς. Τώρα πρέπει το όνειρο να γίνει στόχος. Είναι προνόμιο να μπορείς να συναντάς έναν τζέντλεμαν σαν αυτόν, έναν άνθρωπο αυτού του επιπέδου. Θέλει πραγματικά να κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά ξέρει ότι όλα πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα. Μιλάει πολύ καλά ιταλικά γιατί γεννήθηκε στη Ρώμη».

Για τη φιλοσοφία του ως προπονητής: «Φίλε μου, ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο; Θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό σε διεθνές επίπεδο. Θα γίνουν συζητήσεις και συναντήσεις.

Βλέπετε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τι αναταράξεις υπάρχουν. Ό,τι κι αν πω, μπορεί να μην είναι ακριβές. Σίγουρα όμως θέλουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ. Γι’ αυτό είμαι εδώ.

Η φιλοσοφία μου αλλάζει, γιατί οι παίκτες αλλάζουν. Η ανθρωπότητα αλλάζει, όλα είναι πιο γρήγορα. Όλα παλιώνουν μετά από μία ημέρα. Πιστεύω ότι το πιο έξυπνο είναι να βλέπεις καταστάσεις.

Τι προπονητή θέλει να προσλάβει μια ομάδα; Έναν σκληρό, αυστηρό; Ή κάποιον που θα έχει ευελιξία και θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα σκέφτεται έξω από το κουτί; Λίγοι οργανισμοί είναι σε υψηλό επίπεδο, όλοι πρέπει να είναι έξυπνοι και ευέλικτοι. Το μπάσκετ είναι σε μία ξεκάθαρη κατεύθυνση, είναι γρήγορο, αθλητικό, με πολύ τρίποντο. Χρειάζεται ισορροπία».

Γιατί θα αναλάβει από το καλοκαίρι την ομάδα: «Πολύ καλή ερώτηση. Το πρώτο που λέω στους παίκτες μου, σε όλους, είναι ότι ουδείς είναι σημαντικότερος από την ομάδα. Ούτε ο προπονητής. Είδα 10-12 αγώνες του ΠΑΟΚ από τη φετινή σεζόν και για εμένα η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Εντυπωσιάστηκα από το προπονητικό τιμ.

Έχω εκατομμύρια ιδέες. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες μπροστά του. Πιστεύω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Παντελή Μπούτσκο. Κάναμε αυτό που θεωρώ σωστό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν ερχόμουν τώρα, θα φρέναρα την ομάδα, θα έκανα ζημιά στην ομάδα. Το πλάνο είναι να δυναμώσω τον οργανισμό, να βάλω τα θεμέλια. Θα έρχομαι πολύ συχνά, θα μιλάω κάθε ημέρα με τον Μπούτσκο. Θα προπονήσει με τη δική του γνώση, με τη δική του εμπειρία. Θέλω η ομάδα να έχει σταθερότητα».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει στη Euroleague: «Είμαι ρομαντικός. Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις, μου αρέσει να βλέπω κάτι να ωριμάζει και να εξελίσσεται. Απολαμβάνω κάθε ημέρα του ταξιδιού.

Όταν είσαι σε αυτή τη EuroLeague, πηγαίνεις στο ματς, παίζεις, ταξιδεύεις, παίζεις το επόμενο ματς. Είναι ακραία απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα, αλλά φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει εκεί. Πώς; Αυτό είναι στα χέρια μας. Αλλά ναι, αυτή η πρόκληση μου αρέσει, είμαι λίγο τρελός».