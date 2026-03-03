Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Τετάρτη (4/3) ο Αντρέα Τρινκιέρι για την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και θα αρχίσει στη συνέχεια τον σχεδιασμό για την ομάδα της επόμενης σεζόν.

Ο «δικέφαλος του βορρά» συμφώνησε σε όλα με τον Ιταλό προπονητή, σε μια κίνηση που δείχνει τις φιλοδοξίες του νέου ιδιοκτήτη Τέλη Μυστακίδη. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ενθουσιασμός για τη συμφωνία με τον Τρινκιέρι, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην πόλη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ, ο Ιταλός τεχνικός θα είναι την Τετάρτη (4/3) στη Θεσσαλονίκη και λίγες ώρες μετά θα γίνει η συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίασή του, στην οποία και θα αναλύσει το πλάνο του για τον ΠΑΟΚ.

Ο Τρινκιέρι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον ΠΑΟΚ και θα αναλάβει άμεσα τον σχεδιασμό για την ομάδα της επόμενης σεζόν.