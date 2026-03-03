Η ταλαιπωρία της ομάδας Κ18 του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έλαβε τέλος τελικά, καθώς η αποστολή πέταξε για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Οι «κίτρινοι» είχαν παραμείνει στο Άμπου Ντάμπι τα τελευταία 24ωρα καθώς είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις, την Τρίτη (3/3) όμως η περιπέτειά τους έλαβε τέλος καθώς αναχώρησαν με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

«Η ΚΑΕ Άρης είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι. Η αποστολή θα ταξιδέψει άμεσα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη. Μόλις η πτήση προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει γνωστός και ο τρόπος επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε τη Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής», ανέφερε σχετικά η ΚΑΕ, ενώ ενημέρωση υπήρξε και από τον Ερασιτέχνη.

«Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του ΑΡΗ, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή της ομάδας αυτήν την ώρα ταξιδεύει με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό πώς θα ταξιδέψει από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν (Euroleague, υπουργείο Εξωτερικών, ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι) στο αίσιο τέλος της υπόθεσης και διασφάλισαν την ιδανική διαμονή της αποστολής στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες μέρες».