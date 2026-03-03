Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και τα νέα είναι ευχάριστα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όχι όμως και για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Ζαλγκίρις για να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 4άδα και παράλληλα να φέρουν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον αιώνιο αντίπαλό τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Παρασκευής (6/3) με την προπόνηση της Τρίτης (3/3), στην οποία ο Μιλουτίνοφ πήρε κανονικά μέρος, έδειξε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού και υπολογίζεται κανονικά.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Βεζένκοβ, όμως, δεν είναι σίγουρη αυτή τη στιγμή καθώς την Τρίτη έκανε ατομικό πρόγραμμα και παραμένει αμφίβολος για το ντέρμπι.