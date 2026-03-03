Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει βιώσει βία στη ζωή της, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

«Σχεδόν το 30% των γυναικών έχουν βιώσει ταπείνωση, απειλές ή ελεγκτική συμπεριφορά από έναν σύντροφο» και σχεδόν μία στις δέκα έχει «τραυματιστεί από τον σύντροφό της», ανέφερε λεπτομερώς ο FRA σε ανακοίνωσή του, με το 17,2% να έχει «βιώσει σεξουαλική βία».

«Το 8,5% των γυναικών αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού» και «10,2% έχουν παρακολουθηθεί ή παρενοχληθεί στο διαδίκτυο από τον σύντροφό τους», πρόσθεσε ο οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, ο οποίος παρατηρεί αύξηση της διαδικτυακής βίας. Το EIGE εδρεύει στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η μελέτη δείχνει ότι μόνο το 6,1% των θυμάτων κακοποίησης από σύντροφο και το 11,3% όσων δέχονται επίθεση από μη σύντροφο το αναφέρουν στην αστυνομία. Η ντροπή, ο φόβος, η αυτοκατηγορία και η δυσπιστία προς τις αρχές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη σιωπή.

«Όταν η κακοποίηση αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική ή αγνοείται, αντανακλά συστημικές αποτυχίες. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να αποτρέπουν, να προστατεύουν και να εγγυώνται την πρόσβαση στη δικαιοσύνη», τόνισε η διευθύντρια του FRA, η Σίρπα Ραούτιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η παρούσα έκθεση είναι η δεύτερη για τη βία κατά των γυναικών, έπειτα από μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014.

Η έρευνα διεξήχθη από κοινού από την Eurostat, τον FRA και το EIGE, με βάση περισσότερες από 114.000 συνεντεύξεις με γυναίκες ηλικίας 18 έως 74 ετών, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2024.