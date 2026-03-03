Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./16.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο δεκαπέντε 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανώτερο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Το ΑΣΕΠ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.