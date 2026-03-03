Σχεδόν κανένας από τους ξένους που ζουν μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια στο Ντουμπάι δεν περίμενε ότι η πόλη-σύμβολο χλιδής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών αεροπορικών επιδρομών. Κι όμως, παρά τον αιφνιδιασμό, πολλοί από τους κατοίκους υψηλού εισοδήματος διέθεταν ήδη προκαθορισμένους ασφαλείς χώρους για καταφύγιο.

Η τεράστια οικονομική ισχύς του Ντουμπάι έχει οδηγήσει εδώ και χρόνια στην ενσωμάτωση υπερσύγχρονων panic rooms, ενισχυμένων υπογείων και ιδιωτικών καταφυγίων σε πολυτελείς κατοικίες δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών, influencers και διεθνών επενδυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος αυτών των εγκαταστάσεων αγγίζει τα εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας «στάνταρ» παροχή σε υπερπολυτελείς κατασκευές.

Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, πολλά από αυτά τα καταφύγια δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Το Ντουμπάι διατηρούσε χαμηλά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας, με αυστηρό νομικό πλαίσιο ακόμη και για ήσσονος σημασίας παραβάσεις. Το ενδεχόμενο πυραυλικών επιθέσεων δεν αποτελούσε ρεαλιστικό σενάριο για τους υπερπλούσιους που τα εγκατέστησαν στις πεντάστερες κατοικίες τους.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε δραματικά όταν σημειώθηκαν τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα από το Ιράν. Το Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς και εμβληματικά πολυτελή ακίνητα όπως το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab, επλήγησαν, χωρίς προειδοποίηση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Τα μέτρα ασφαλείας που είχαν σχεδιαστεί κυρίως για την αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων κατά ατόμων μεγάλης περιουσίας – όπως απαγωγές ή ένοπλες επιθέσεις – απέκτησαν ξαφνικά νέα διάσταση. Το ενδεχόμενο περαιτέρω επιθέσεων τις επόμενες ημέρες ενισχύει την ανησυχία, με αρκετούς κατοίκους να καταφεύγουν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ασφαλείας.

Πολλοί εύποροι κάτοικοι στράφηκαν στα social media, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ηγεσία του εμιράτου και στις δυνατότητες αναχαίτισης νέων επιθέσεων. Στο επίκεντρο της ασφάλειας βρίσκεται και το Zabeel Palace, κατοικία της οικογένειας Al Maktoum, που θεωρείται ένα από τα πλέον οχυρωμένα σημεία στα ΗΑΕ. Το παλάτι φρουρείται σε 24ωρη βάση και, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει υψηλής τεχνολογίας ασφαλή δωμάτια με ανεξάρτητη παροχή ενέργειας, ικανά να διασφαλίσουν πολύημερη παραμονή σε καθεστώς αποκλεισμού.

Παρόμοια επίπεδα προστασίας συναντώνται και σε ιδιωτικές επαύλεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Marble Palace στην περιοχή Emirates Hills, ένα από τα ακριβότερα ακίνητα της πόλης, το οποίο πωλήθηκε πέρυσι έναντι 86 εκατ. λιρών και φημολογείται ότι διαθέτει πολλαπλά αλεξίσφαιρα panic rooms και ιδιωτικό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Εταιρείες ασφαλείας στο Ντουμπάι προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις, κατασκευάζοντας αντιεκρηκτικά και «μυστικά» δωμάτια σχεδιασμένα να αντέχουν ακόμη και σε πυρά βαρέος οπλισμού. Στο νέο περιβάλλον απειλής, οι ίδιοι χώροι ενδέχεται να λειτουργήσουν ως καταφύγια από πυραυλικά ή drone πλήγματα.

Για όσους δεν διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένα καταφύγια, τα υπόγεια γυμναστήρια – συνηθισμένο χαρακτηριστικό των πολυτελών κατοικιών – μετατρέπονται σε προσωρινούς χώρους προστασίας.

Ενδεικτική είναι και η ανάρτηση του επιχειρηματία Ebraheem Al Samadi, γνωστού από τη σειρά του Netflix «Dubai Bling», ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από το υπόγειο γυμναστήριό του διαβεβαιώνοντας τους ακολούθους του ότι βρίσκεται σε ασφάλεια. Αντίστοιχα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United, Rio Ferdinand, αποκάλυψε ότι κατέφυγε με την οικογένειά του στο υπόγειο της κατοικίας τους μετά τον αντίκτυπο των πυραυλικών πληγμάτων.

Το Ντουμπάι, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσβλητο από τις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα, όπου η πολυτέλεια συνυπάρχει με την αυξημένη ετοιμότητα και τα μέτρα πολιτικής προστασίας.