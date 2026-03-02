Ο προκάτοχος του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία προειδοποίησε ότι ο κόσμος κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα κάνει τις πυρηνικές επιθέσεις σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι να μοιάζουν με «παιχνίδι για παιδιά».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Πούτιν, η στενή σχέση του οποίου με τον Ρώσο ηγέτη του επέτρεψε να παραμείνει στην εξουσία από το 2008, επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ και την επίθεσή του στο Ιράν. Ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο αξιωματούχος, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η «τρελή πορεία αλλαγής καθεστώτος» του Αμερικανού προέδρου θα οδηγήσει σε έναν ολομέτωπο πόλεμο.

Προσέθεσε, προτείνοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει μια αμερικανική επίθεση, ότι ο Τραμπ έκανε ένα «σοβαρό λάθος» ξεκινώντας την επιχείρηση, την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε σκοπό να διατηρήσει την «παγκόσμια κυριαρχία».

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων TASS, δήλωσε: «Αυτός είναι ένας πόλεμος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Οι χοίροι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη μάντρα». Όταν ρωτήθηκε αν ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι στον ορίζοντα, πρόσθεσε ότι ένας τέτοιος πόλεμος «αδιαμφισβήτητα θα ξεκινήσει» εάν ο Τραμπ συνεχίσει στον τρέχοντα δρόμο του.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε: «Αν ο Τραμπ συνεχίσει την τρελή πορεία του για αλλαγή καθεστώτος, θα ξεκινήσει αδιαμφισβήτητα. Και οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να είναι η αφορμή. Οποιοδήποτε γεγονός».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τους ηγέτες της Δύσης «ακραίους ηλίθιους και κλινικούς μ*****ς», πριν ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία και «γνωρίζουν το κόστος μιας πυρηνικής σύγκρουσης». Πρόσθεσε ότι η προβλεπόμενη πυρηνική σύγκρουση θα κάνει την πυρηνική επίθεση του παρελθόντος να μοιάζει με «παιχνίδι στην άμμο».