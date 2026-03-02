Επιστολή προς το λαό του Ιράν, με αφορμή τις κρίσιμες και θλιβερές στιγμές που βιώνει, έστειλε ο επικεφαλής του πρώην βασιλικού Οίκου της Ιταλίας, Δούκας της Σαβοίας, Εμανουέλε Φιλιμπέρτο. Ταυτόχρονα το κείμενο του λειτουργεί και ως ανοιχτή επιστολή προς τον διάδοχο του αυτοκρατορικού Κράτους του Ιράν και επικεφαλή του Οίκου των Παχλαβί, Ρεζά Παχλαβί.

Ο Δούκας της Σαβοίας στηλιτεύει με την επιστολή του το ισλαμικό καθεστώς πως όπως αναφέρει «κυβερνάει μέσω του φόβου αντί της νομιμότητας και μέσω της καταστολής αντί της συναίνεσης» και υπογραμμίζει πως «ο ιρανικός λαός αξίζει ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του, ο Δούκας της Σαβοίας, υπογραμμίζει πως οι σκέψεις του «είναι με τον Πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί αλλά και με το κάθε Ιρανό που ονειρεύεται ένα κυρίαρχο, ελεύθερο και σεβαστό έθνος».

Ολόκληρη η επιστολή του Δούκα της Σαβοίας Εμανουέλε Φιλιμπέρτο αναφέρει:

«Γενναίοι λαέ του Ιράν. Αυτές δεν είναι ώρες φόβου. Αυτές είναι ώρες ελπίδας.

Ελπίδα ότι η ιστορία αλλάζει στροφές. Ελπίδα ότι η μακρά νύχτα που επιβλήθηκε από ένα εγκληματικό ισλαμικό καθεστώς πλησιάζει επιτέλους στο τέλος της.

Για δεκαετίες, αυτό το καθεστώς καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό, φιμώνει τη διαφωνία, φυλακίζει τους αθώους, εκτελεί τους θαρραλέους και αρνείται στις γυναίκες και τους άνδρες την πιο βασική ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Κυβερνάει μέσω του φόβου αντί της νομιμότητας, μέσω της καταστολής αντί της συναίνεσης.

Ας είμαστε σαφείς: ένα καθεστώς που επιβιώνει συντρίβοντας τους πολίτες του δεν αντιπροσωπεύει το έθνος του.

Το Ιράν δεν ορίζεται από εκείνους που κυβερνούν μέσω εκφοβισμού. Το Ιράν ορίζεται από τον λαό του, από τον αρχαίο πολιτισμό του, την κουλτούρα του, την αξιοπρέπειά του και την ακλόνητη επιθυμία του για ελευθερία.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα μπορεί να σηματοδοτήσει μια αποφασιστική στιγμή. Όταν η ιστορία επιταχύνεται, δεν ζητά άδεια από τους τυράννους. Προχωρά μπροστά.

Οι σκέψεις μου είναι με τον Πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί σε αυτές τις κρίσιμες ώρες και με κάθε Ιρανό που ονειρεύεται ένα κυρίαρχο, ελεύθερο και σεβαστό έθνος. Για χρόνια, ο Ρεζά στέκεται ως φωνή για ενότητα και για ένα μέλλον πέρα από τη δικτατορία.

Ο ιρανικός λαός αξίζει ελευθερία. Αξίζει αξιοπρέπεια. Αξίζει μια κυβέρνηση που να λογοδοτεί σε αυτόν, όχι μια που να τον κυβερνά.

Κανένα καταπιεστικό καθεστώς δεν είναι αιώνιο. Καμία δικτατορία δεν μπορεί να φιμώσει ένα έθνος για πάντα. Η ώρα της λογοδοσίας έρχεται πάντα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι ο ιρανικός λαός θα ανακτήσει το μέλλον του. Το Ιράν θα είναι ελεύθερο.

Εμανουέλε Φιλιμπέρτο»