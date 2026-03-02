Στις 3 Μαρτίου του 2026, οι λάτρεις της αστρονομίας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ένα μοναδικό ουράνιο φαινόμενο: η Πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Worm Moon», θα συνοδευτεί από ολική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα διαρκέσει σχεδόν μία ώρα. Το φεγγάρι θα βυθιστεί στη σκιά της Γης και θα μετατραπεί σε έναν χαλκόχρωμο δίσκο, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό «Blood Moon».

Η ολική έκλειψη Σελήνης του Μαρτίου θα είναι η τελευταία που θα παρατηρηθεί για περίπου 34 μήνες, καθιστώντας την μοναδική ευκαιρία για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Τα χαρακτηριστικά της ολικής έκλειψης

Η φάση της πλήρους ολικότητας θα διαρκέσει 58 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, ενώ συνολικά το φαινόμενο, συμπεριλαμβανομένων των μερικών και παρασκιακών σταδίων, θα εκτείνεται σε σχεδόν πέντε ώρες και 39 λεπτά. Η γεωμετρία της έκλειψης είναι ιδιαίτερη: η Σελήνη θα περάσει οριακά μέσα από τη σκιά της Γης, με αποτέλεσμα η επιφάνειά της να εμφανίζει πιο ανοιχτές αποχρώσεις κόκκινου και χάλκινου, σε αντίθεση με άλλες εκλείψεις όπου η Σελήνη φαίνεται πιο σκοτεινή.

Οι περιοχές όπου θα είναι ορατό το φαινόμενο περιλαμβάνουν την Ανατολική Ασία, την Αυστραλία, τον Ειρηνικό Ωκεανό και τη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής, ανάλογα με την τοπική ώρα και το ύψος της Σελήνης στον ουρανό.

Η επιστήμη πίσω από το «Blood Moon»

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, μπλοκάροντας το άμεσο ηλιακό φως. Ωστόσο, το ηλιακό φως που περνά μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρεται και διαθλάται, με αποτέλεσμα το φως που φτάνει στη Σελήνη να έχει κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση – η ίδια φυσική διαδικασία που χρωματίζει τον ουρανό πορτοκαλί κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος.

Η ένταση του κόκκινου χρώματος επηρεάζεται από την κατάσταση της ατμόσφαιρας, την παρουσία σκόνης, νεφών ή αερολυμάτων, ενώ η θέση της Σελήνης μέσα στη σκιά καθορίζει πόσο βαθύ θα είναι το κόκκινο χρώμα.

Γιατί η επόμενη ολική έκλειψη θα αργήσει

Η Σελήνη κινείται σε τροχιά κεκλιμένη περίπου πέντε μοιρών σε σχέση με την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Για αυτόν τον λόγο, οι περισσότερες πανσελήνοι δεν συνοδεύονται από πλήρη έκλειψη, καθώς το φεγγάρι περνά πάνω ή κάτω από τη σκιά της Γης. Οι εκλείψεις συμβαίνουν μόνο κατά τις «εποχές εκλείψεων», που εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης μετά τον Μάρτιο του 2026 θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Συμβουλές για φωτογράφιση

Για όσους θέλουν να απαθανατίσουν το φαινόμενο, η σωστή προετοιμασία είναι κρίσιμη. Συνιστάται η χρήση σταθερού τρίποδου, τηλεφακού, χειροκίνητης εστίασης και συνεχούς προσαρμογής της έκθεσης, καθώς η Σελήνη σκοτεινιάζει δραματικά κατά τη φάση ολικότητας. Ταυτόχρονα, η μείωση της φωτεινότητας δίνει την ευκαιρία να αποτυπωθούν και περισσότερα αστέρια γύρω από τη Σελήνη, δημιουργώντας μαγευτικά πλάνα του ουρανού.

Τι έρχεται μετά το 2026

Το διάστημα 2028-2029 θα είναι ιδανικό για παρατήρηση ολικών εκλείψεων: στις 31 Δεκεμβρίου 2028, στις 26 Ιουνίου 2029 και στις 20 Δεκεμβρίου 2029, οι φάσεις ολικότητας θα διαρκέσουν από 54 έως 102 λεπτά, δημιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για τους αστρονόμους και τους φωτογράφους.

Η Πανσέληνος του Μαρτίου 2026 αποτελεί, λοιπόν, ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να χάσει κανείς, τόσο για την επιστημονική του σημασία όσο και για την αισθητική μαγεία του «Blood Moon».