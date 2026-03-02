Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πανέτοιμο θα υποδεχθούν οι Μιλγουόκι Μπακς τους Μπόστον Σέλτικς τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03).

Ο Έλληνας φόργουορντ ο οποίος έχει να αγωνιστεί από την αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς στις 24 Ιανουαρίου σύμφωνα με πηγές του ESPN είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση και να βοηθήσει την ομάδα του.

Milwaukee's Giannis Antetokounmpo is expected to return tonight against the Boston Celtics after missing the last 5-plus weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2026

Ο 31χρονος φέτος σε 30 παιχνίδια, μετράει κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και ένα κλέψιμο σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Την ίδια στιγμή εκτελεί με 64.5% σε σουτ εντός πεδιάς και 39.5% από το τρίποντο.