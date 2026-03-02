Η μεγαλύτερη γιορτή του Ιράν, το Νορούζ, που είναι η Ιρανική Πρωτοχρονιά γιορτάζεται παγκοσμίως φέτος από τους Ιρανούς στις 20 Μαρτίου και έχει προέλευση από τη θρησκεία του Ζωροαστρισμού που έχει τις ρίζες της πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια στη Δυτική, την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και τη Μαύρη θάλασσα.

Η Νορούζ για τους Ιρανούς είναι η ημέρα της εαρινής ισημερίας και σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο. Συνήθως εορτάζεται στις 21 Μαρτίου κάθε έτους, με απόκλιση, μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά.

Την συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, την Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Γεωργία, την Ινδία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Ιρακινό Κουρδιστάν, το Τατζικιστάν, την Τουρκία, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν, το Τουρκμενιστάν. Τη γιορτάζουν και οι Τάταροι της Κριμαίας.

Φέτος η Πρωτοχρονιά των Ιρανών, αναμένεται να εορταστεί στις 20 Μαρτίου, με το 40ημέρο δημόσιο πένθος για τον ανώτατο θρησκευτικό πένθος για τον Αλί Χαμενεί να την επισκιάζει.

Έτσι γιορτάζουν το Νορούζ

Το Βιβλίο των Βασιλέων, το «Σαχναμέ» χρονολογεί τη θέσπιση της «Νορούζ» στην εποχή του μυθολογικού βασιλιά Τζασμίντ ο οποίος σύμφωνα με τα Ζωροαστρικά κείμενα έσωσε την ανθρωπότητα από ένα δολοφονικό παγετό που προοριζόταν να σκοτώσει κάθε ζωντανό πλάσμα.



Στην πραγματικότητα ο παγετός αυτός είναι σήμερα γνωστός ως η Εποχή των Παγετώνων, ενώ ο Τζασμίντ συμβολίζει τη μετάβαση των πρωτοιρανών από τη ζωή του κυνηγού στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Αυτός είναι και ο λόγος που ένα από τα πιο γνωστά έθιμα του περσικού «Νορούζ» είναι τα «Επτά σιν» που συμβολίζει αυτή την μετάβαση προς την γεωργία κυρίως αλλά και την κτηνοτροφία.

Τα «Επτά Σιν» είναι ένα συμβολικό τραπέζι ή χώρος που τρώνε οι άνθρωποι σε πολλές χώρες. Διακοσμούν στο πάτωμα ένα χώρο και με ιδιαίτερη τελετή βάζουν κάποια πράγματα σαν σύμβολα στο τραπέζι τους.

Πρέπει να υπάρχουν επτά πράγματα που ξεκινάνε με το γράμμα «Σ», γι’ αυτό το λένε «Τα επτά συν» ή «Τα επτά σ»- τα οποία είναι τα εξής:

1. Το πρώτο είναι το ιερό βιβλίο, το Κοράνι το οποίο το τοποθετούν στο τραπέζι από την εμφάνιση του Ισλάμ για μια ευχή και καλή τύχη, σε κάθε ξεκίνημα της χρόνιας και ο Θεός να έχει υπόψη του στο τραπέζι να μην λείπει τίποτα.

2. Το δεύτερο ξεκινάει με την πρόθεση «συν» Σάμνο ή Σαμανάκ.

3. Το τρίτο «σιν» που συμβολίζει την αγάπη, την αναγέννηση, την γονιμότητα και την ελπίδα στο καινούργιο έτος να έχει την γη γεμάτη γονιμότητα ώστε να έχουν πιο πολλά για την επιβίωση τους.

4. Το τέταρτο «σιν» είναι το νόμισμα που συμβολίζει τον πλούτο και τον πολλαπλασιασμό.

5. Το πέμπτο «σιν» είναι «σεμπ» – ένα μήλο που είναι ιερό φρούτο, και συμβολίζει τη μαγεία της αγάπης και της γονιμότητας, ένα δώρο από τον Θεό προς τους ανθρώπους.

6. Το έκτο «σιν» είναι η «σαμιτα» -η πρασινάδα –που συμβολίζει την ανανέωση και την καινούργια ζωή.

7. Το τελευταίο «σιν» είναι ένα «σιρ», το γνωστό σε όλους μας σκόρδο που συμβολίζει την καλή υγεία, επειδή ο χαρακτήρας του σκόρδου είναι θεραπευτικός και συμβάλει στην καλή υγεία και με την φροντίδα.