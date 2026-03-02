Σε σημερινές δηλώσεις του στο BBC News, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι «απόλυτα υποστηρικτική» προς τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο Ρούτε τόνισε ότι το Ιράν αποτελεί «απειλή» για την Ευρώπη, το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη «ανταποκρίνεται δυναμικά» στον απόηχο των επιχειρήσεων του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Ιράν.



Όταν ερωτήθη αν η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση βρετανικών βάσεων για «αμυντικά» πλήγματα κατά του Ιράν καθυστέρησε, απάντησε πως, εξ όσων γνωρίζει, έπρεπε να διευθετηθούν «νομικά ζητήματα» προτού δοθεί η σχετική άδεια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.



Σε περαιτέρω πίεση για το αν γνώριζε εκ των προτέρων για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, ο Ρούτε δήλωσε ότι δεν συζητά δημοσίως τέτοιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, επέμεινε ότι είχε «πολλές συνομιλίες» με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ «συντονίζονται στενά».



Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν το ΝΑΤΟ πρόκειται να εμπλακεί στις επιχειρήσεις, ο Ρούτε απάντησε: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε κάτι τέτοιο. Μεμονωμένοι σύμμαχοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ», διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας.



Συνέχισε λέγοντας: «Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εκεί, μαζί με το Ισραήλ, επειδή εξαλείφεται, μειώνεται η δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, βαλλιστικούς πυραύλους», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.