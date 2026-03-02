Μεγάλη είναι η ανησυχία στο «στρατόπεδο» της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο.
Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, η επέμβαση θα αφορά μια μικρή αρθροσκόπηση για το χρόνιο πρόβλημα που έχει ο Γάλλος στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος επιστροφής υπολογίζεται στις 4 με 6 εβδομάδες, περιλαμβάνοντας το στάδιο της αποθεραπείας.
Ο Εμπαπέ, ωστόσο, φέρεται να επιθυμεί την αποφυγή του χειρουργείου, επιλέγοντας συντηρητική θεραπεία και αναζητώντας παράλληλα δεύτερες ιατρικές γνώμες στη Γαλλία.
Η κατάσταση του Γάλλου σταρ αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους ανθρώπους της Ρεάλ να περιμένουν τις τελικές ιατρικές εισηγήσεις πριν πάρουν οριστική απόφαση.
