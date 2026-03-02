Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ φέρεται να έχει τεθεί επί τάπητος για τον Ολυμπιακός ενόψει καλοκαιριού.

Στο εξωτερικό συνδέουν τον Ολυμπιακό με την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εμρέ Κονούρ, ο 34χρονος στόπερ προτάθηκε στους νταμπλούχους Ελλάδας και η περίπτωση του εξετάζεται ενόψει του καλοκαιριού καθώς ο ποδοσφαιριστής αυτός μένει ελεύθερος από την ομάδα της Ίντερ. Ο Ντε Φράι, που υπήρξε διεθνής με την Ολλανδία 77 φορές, έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας αλλά και από την Ολλανδία.