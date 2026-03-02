Ο Κώστας Τσουκαλάς εξεπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, τον οποίο κατηγόρησε πως κατέφυγε σε καταφανή ψεύδη για να βαφτίσει το ψάρι, κρέας.

«Με εμφανή αδυναμία να απαντήσει στο αμείλικτο ερώτημα πώς προασπίστηκε ο Πρωθυπουργός την εθνική ασφάλεια μετά την καταδίκη ιδιωτών γιατί παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε σε καταφανή ψεύδη για να βαφτίσει το ψάρι, κρέας.

«Το μέγεθος της ηθικής και θεσμικής παρακμής της κυβέρνησης δεν παύει να μας εκπλήσσει», τόνισε ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε: «Το ακούσαμε και αυτό: δύο χρόνια μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Μαρινάκης βάφτισε «συμμόρφωση» της ΕΥΠ με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, το γεγονός ότι η ΕΥΠ αρνήθηκε να διαθέσει στην ΑΔΑΕ οποιοδήποτε στοιχείο για την αιτιολογία της παρακολούθησης Ανδρουλάκη», σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι « το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει δεσμευτική για την κυβέρνηση θέση στο θέμα αυτό. Δέχεται ότι «πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην απόφαση για τη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή» και ότι «ο θιγόμενος θα είναι σε θέση, υπό τους τιθέμενους σε αυτήν όρους, να γνωρίζει το αιτιολογικό της επιβολής του μέτρου της άρσης των επικοινωνιών του, ώστε να έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας».

Κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να ευτελίζει το κράτος δικαίου και να εκθέτει την χώρα .

Διατύπωσε αιχμές σχολιάζοντας σχετικό επιχείρημα του κ. Μαρινάκη για τους υπουργούς που μολονότι είχαν ενημερωθεί για την παρακολούθηση τους από την Ανεξάρτητη Αρχή σιώπησαν συνειδητά και δεν κίνησαν καμία νομική ενέργεια.

«Πρέπει να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο υποχρεώθηκε να απαλλάξει τους κατηγορούμενους για ορισμένα από τα αδικήματα που εξετάστηκαν, ακριβώς επειδή κάποιοι, -μεταξύ των οποίων και οι υπουργοί της κυβέρνησης-, δεν υπέβαλαν έγκληση σε αντίθεση με τον Ν. Ανδρουλάκη που κατέθεσε τη σχετική μηνυτήρια αναφορά και βάσει αυτής απαγγέλθηκε η σχετική ποινή», κατέληξε Κ. Τσουκαλάς.