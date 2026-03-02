Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Γιούρι Ζντοβτς, με τον «δικέφαλο του Βορρά», να ανακοινώνει επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Σλοβένο.

Ο Ζντοβτς, χρεώνεται τα άσχημα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα και την αδυναμία να παρουσιάσει η ομάδα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο Final-8.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Λύση συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.

Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Συμφωνία με Τρινκιέρι

Όσον αφορά την διάδοχη κατάσταση, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι για να αναλάβει την ομάδα από το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε και του παρουσίασε ένα πλήρες πλάνο, πείθοντας τον Ιταλό να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα βρίσκεται στην πόλη την προσεχή Τετάρτη (04/03).

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός είναι ελεύθερος μετά τη διετή θητεία του στον πάγκο της Ζάλγκιρις (2023-25), ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από τη χώρα μας ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας (2013/14).

Επίσης, ο Τρινκιέρι έχει δουλέψει σε Ούνικς Καζάν, Μπάμπεργκ, Παρτίζαν και Μπάγερν Μονάχου. Το 2014 είχε αναδειχθεί Προπονητής της Χρονιάς στο EuroCup. Σε 262 παιχνίδια που έχει κοουτσάρει στην Euroleague έχει 116 νίκες και 146 ήττες.

Μέχρι το καλοκαίρι ο Μπούτσκος

Τέλος, στο διάστημα μέχρι να αναλάβει ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής στον ΠΑΟΚ θα είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του Ζντοβτς, ο Παντελής Μπούτσκος.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος.

Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης.

Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία».