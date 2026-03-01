Σκηνικό έντονης ανησυχίας διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic περίπου 250 πλοία εμφανίζονται ακινητοποιημένα ή σε αναμονή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και LNG carriers έχουν ρίξει άγκυρα ή κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δημιουργώντας μια πρωτοφανή συμφόρηση τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του Περσικού Κόλπου. Η συγκέντρωση αυτή υποδηλώνει αυξημένη επιφυλακή των εταιρειών λόγω της έντασης στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη διεθνή ενεργειακή αρτηρία, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων και στην παγκόσμια οικονομία.

Ναυτιλιακοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει αύξηση ασφαλίστρων κινδύνου, καθυστερήσεις παραδόσεων και αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.