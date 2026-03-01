Το Ισραήλ χτύπησε κτήρια που στεγάζουν ΜΜΕ του ισλαμικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο κέντρο της Τεχεράνης, στοχεύοντας βασικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του κρατικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού του Ιράν.

Δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα ανεξάρτητη επιβεβαίωση σχετικά με τα θύματα ή την πλήρη έκταση των ζημιών στο ίδιο το συγκρότημα των μέσων ενημέρωσης.