Με γκολ των Σαλιμπά και Τίμπερ η Άρσεναλ νίκησε με 2-1 την Τσέλσι στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League και είναι, με παιχνίδι περισσότερο, στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «κανονιέρηδες» πατούσαν καλύτερα, πίεζαν για το γκολ και το πέτυχαν στο 21ο λεπτό, όταν ο Σάκα εκτέλεσε κόρνερ, ο Γκάμπριελ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Σαλιμπά τη δεύτερη, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα παρέμενε καλύτερη και δεν ένιωθε τον παραμικρό κίνδυνο, παρ’ όλα αυτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι «μπλε» κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το αυτογκόλ του Ινκάπιε μετά το κόρνερ του Τζέιμς.

Στο β’ μέρος οι δύο ομάδες έπαιζαν πιο γρήγορα και κυνηγούσαν το δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 66′ με τον Τίμπερ, μετά το κόρνερ του Ράις. Το 2-1 ήταν γεγονός και στο 70′ η Τσέλσι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Νέτο, με την Άρσεναλ να παίρνει τη νίκη και να βρίσκεται ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.