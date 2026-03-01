Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως έχει συμφωνήσει να συνομιλήσει με τη νέα ηγεσία της Τεχεράνης, ο διορισμένος προσωρινός αγιατολάχ, Αλιρεζά Αραφί, προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κλιμακώνοντας τη ρητορική του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη προτίθεται να κινηθεί εναντίον του Ισραηλινού ηγέτη, κάνοντας λόγο για επικείμενες εξελίξεις.

«Σύντομα θα ακούσετε σπουδαία νέα. Δείτε παρακάτω…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάνω στην οποία εμφανίζεται μια «σφραγίδα» με τη λέξη «Εξολοθρεύτηκε», κίνηση που ερμηνεύεται ως ευθεία απειλή.

You will hear some good news soon.

….See more pic.twitter.com/M6vOiilzK1 — Ayatollah Alireza Arafi (@AlirezaArafei) March 1, 2026

Ο Αλιρεζά Αραφί αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού αγιατολάχ έως την εκλογή διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ. Θεωρείται καταξιωμένος κληρικός με μακρά παρουσία σε κορυφαίους θεσμούς του ιρανικού καθεστώτος και συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ και της Δύσης.

Ο Αραφί είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών, οργάνου που εγκρίνει τους υποψηφίους των εκλογών και ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Παράλληλα, ηγείται του δικτύου των ιρανικών θεολογικών σχολών.