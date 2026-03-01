Στο πρώτο του παιχνίδι με την επετειακή φανέλα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο ΠΑΟΚ με γκολ των Χατσίδη και Ζίβκοβιτς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και είναι στο -3 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν στο 1ο λεπτό με τον Μίτροβιτς αλλά ο Μακέντα ήταν οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, για να γίνει αμέσως μετά, στο 7′, το 1-0: Ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Μπιάνκο, αυτός σούταρε, ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε και στην επαναφορά ο Χατσίδης σκόραρε από κοντά.

Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε από νωρίς το προβάδισμα και στο 13′ θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ, ξανά με τον Χατσίδη, αλλά αυτή τη φορά ήταν άστοχος μετά την πάσα του Ζαφείρη. Όπως και να έχει, οι «ασπρόμαυροι» ήλεγχαν την κατάσταση και μπορεί να μην ήταν καλοί, ήταν όμως όσο σοβαροί έπρεπε για να μην απειληθούν από τους Αρκάδες, οι οποίοι δεν είχαν κάποια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.

Το παιχνίδι γενικά δεν είχε καλό ρυθμό και ο χρόνος περνούσε χωρίς να υπάρχουν μεγάλες φάσεις, με τον «δικέφαλο του βορρά» να απειλεί στο 61′ με τον Χατσίδη που πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ αλλά ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε. Οι δύο προπονητές έκαναν στη συνέχεια αλλαγές, η Τούμπα ξεσηκώθηκε για την είσοδο του Κωνσταντέλια που επέστρεψε στη δράση και στο 75′ ο Ζίβκοβιτς σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε επειδή στο ξεκίνημα της φάσης ήταν οφσάιντ ο Τέιλορ.

Το σκορ, επομένως, παρέμεινε 1-0 και ο Αστέρας θεωρητικά ήταν ζωντανός στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος, στο 89′ όμως ο Ζίβκοβιτς, μετά το γύρισμα του Μύθου, έγραψε το 2-0 και κλείδωσε το τρίποντο για τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (86′ Σάντσεζ), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά (77′ Οζντόεφ), Ζαφείρης, Μπιάνκο (73′ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73′ Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46′ Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46′ Αλάγκμπε), Καλτσάς (72′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83′ Μεντιέτα), Μακέντα (63′ Τζοακίνι), Μίτροβιτς.