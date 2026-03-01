Στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το περιοδικό Der Spiegel. Όλες οι επιθέσεις εξουδετερώθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ ένας Αμερικανός στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα. Κανένας Γερμανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, επρόκειτο για την πολυεθνική βάση κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ και τη γερμανική στρατιωτική βάση στο αλ-Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία. Τις επιθέσεις εξαπέλυσε η φιλοϊρανική ιρακινή οργάνωση «Saraya Awliya al-Dam», η οποία μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «αντίποινα στη δολοφονία» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Spiegel αναφέρει ακόμη ότι η Bundeswehr είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επιθέσεων από το Ιράν εναντίον των βάσεών της στην περιοχή. Ειδικά στο βόρειο Ιράκ, όπου οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν την εκπαίδευση των τοπικών κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας Πεσμεργκά, το γερμανικό προσωπικό μειώθηκε στο ελάχιστο, ενώ μόλις αυτό καταστεί ασφαλές, θα μειωθεί και ο αριθμός των Γερμανών στρατιωτών στην Ιορδανία.