Το Ιράν δεν χτυπάει μόνο τον αμερικανικό στόλο στον Περσικό Κόλπο και το Ισραήλ, αλλά πραγματοποιεί και χτυπήματα στις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, δείχνει τη στιγμή που ένα ιρανικό drone Shahed πέφτει πάνω σε ουρανοξύστη στο Μπαχρέιν και προκαλεί τεράστια έκρηξη.

Η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, γράφει:

«Η στιγμή που το ιρανικό drone χτύπησε τον ουρανοξύστη στο Μπαχρέιν.

Η τεράστια δύναμη, η έκρηξη, ο θόρυβος!».