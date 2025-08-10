Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνες σε βάρος είκοσι προσώπων που συνελήφθησαν το τελευταίο διάστημα, καθώς τους βαραίνουν υποψίες πως έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι υποθέσεις αυτές τέθηκαν αμέσως υπό την επίβλεψη ανακριτών και αποτελούν αντικείμενο ερευνών», ανέφερε ο Ασγάρ Τζαχανγκίρ, εκπρόσωπος της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την 28η Ιουλίου, η ιρανική υπηρεσία αντικατασκοπίας ανακοίνωνε τη «σύλληψη 20 κατασκόπων, ενεργών και βοηθητικών πρακτόρων της Μοσάντ (σ.σ. της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας), και στοιχεία συνδεόμενα με αξιωματικούς της κατασκοπείας» του Ισραήλ σε διάφορες ιρανικές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Οι δυο χώρες ενεπλάκησαν σε πόλεμο 12 ημερών τον Ιούνιο, που άρχισε με την άνευ προηγουμένου εκστρατεία ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στην ιρανική επικράτεια· η Τεχεράνη την ανταπέδωσε με ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Η επίθεση του Ισραήλ σκότωσε ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιστήμονες που συμμετείχαν στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κι εκατοντάδες αμάχους, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Τουλάχιστον δέκα ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες ήταν ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Μετά το τέλος των εχθροπραξιών, στις οποίες ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, η Τεχεράνη υποσχέθηκε δίκες με ταχείες διαδικασίες όσων υπάρχουν υποψίες πως συνεργάστηκαν με το Ισραήλ.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έκτοτε πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, καθώς και εκτελέσεις προσώπων που καταδικάστηκαν επειδή φέρονταν να ενήργησαν για λογαριασμό της Μοσάντ.

Την Τετάρτη εκτελέστηκε ο Ρουζμπέ Βαντί, μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ — κατηγορήθηκε πως έδωσε στην ισραηλινή κατασκοπεία πληροφορίες για επιστήμονα που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως εργαζόταν στο ινστιτούτο έρευνας για τις πυρηνικές επιστήμες και τεχνολογίες, που υπάγεται στην ιρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας.

Ο Ρουζμπέ Βαντί είχε συνεργαστεί στη σύνταξη ακαδημαϊκού άρθρου με δυο πυρηνικούς επιστήμονες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ