Δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από το πολιτικό σκέλος που δεν περιέχει ουσιαστικά κάποια έκπληξη, περιλαμβάνονται ερωτήσεις για την πορεία της χώρας, αλλά και για το γεγονός ότι στάλθηκε βοήθεια στην Κύπρο με αφορμή τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό.

Πιο αναλυτικά, η ακρίβεια φαίνεται να απασχολεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Στην έρευνα της Opinion Poll το 49,6% τη χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα, με το 35,1% να κατατάσσει την πορεία της οικονομίας ως το πιο σημαντικό ζήτημα.

Στη δημοσκόπηση της Alco το 67% δήλωσε ότι η ακρίβεια δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, το 17% μάλλον όχι, ενώ μόλις το 7% δηλώνει «ναι» και «μάλλον ναι» στο ότι έχει περιοριστεί.

Όσον αφορά την αποστολή βοήθειας στην Κύπρο, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll το 73% απάντησε ότι συμφωνεί, ενώ διαφωνεί το 22,7% των ερωτηθέντων.

Η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό

Η Νέα Δημοκρατία και στις δύο δημοσκοπήσεις προηγείται με μεγάλη διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κλειδώνει τη δεύτερη θέση, έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας που μάχεται για την τρίτη.

Εντούτοις, η Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται δημοσκοπικά να κερδίζει επιπλέον ποσοστά.

Η πρόθεση ψήφου της Opinion Poll:

Νέα Δημοκρατία: 26,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 6,4%

Φωνή Λογικής: 4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 1,6%

Δημοκράτες: 1,4%

Νέα Αριστερά: 0,8%

Η πρόθεση ψήφου της Alco:

Νέα Δημοκρατία: 25,1%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΚΚΕ: 7,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 2,7%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Δημοκράτες: 1,2%

Νίκη: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll:

Η δημοσκόπηση της Alco: