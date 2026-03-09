Η Τουρκία δείχνει ότι θέλει πάνω απ’ όλα να μείνει εκτός άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνομιλεί με όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία έχει ήδη βρεθεί επικίνδυνα κοντά στη σύγκρουση, αφού τουλάχιστον ένα ιρανικό βλήμα εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από νατοϊκά συστήματα, χωρίς όμως η Άγκυρα να επιλέξει κλιμάκωση τύπου Άρθρου 5.

Αυτό δείχνει ότι η τουρκική στρατηγική δεν είναι ουδετερότητα από αδυναμία, αλλά αποφυγή άμεσης εμπλοκής από υπολογισμό κόστους.

Τι θα έχανε η Τουρκία αν έμπαινε στον πόλεμο

Το πιο άμεσο κόστος θα ήταν οικονομικό: Η τουρκική οικονομία παραμένει ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ, τη στιγμή που ο πόλεμος έχει ήδη εκτινάξει το πετρέλαιο πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι και έχει αυξήσει τις διεθνείς ανησυχίες για νέο πληθωριστικό κύμα. Η ίδια η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας είχε μόλις αρχίσει να πατά σε πιο σταθερό έδαφος, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί από τα επίπεδα άνω του 40% στις αρχές του 2025 σε λίγο πάνω από το 30% τον Ιανουάριο του 2026, αλλά με τις αγορές πλέον να θεωρούν ότι ο πόλεμος μπορεί να ανατρέψει αυτή την πορεία. Αν η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο, θα επιδείνωνε η ίδια την πηγή του σοκ που ήδη απειλεί την ανάπτυξη, το κόστος δανεισμού και την εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ενεργειακό και διαρθρωτικό κόστος: Η Τουρκία παραμένει μεγάλη εισαγωγέας φυσικού αερίου, περίπου 50 δισ. κυβικών μέτρων πέρυσι, και εξακολουθεί να διατηρεί δεσμούς με το ιρανικό δίκτυο προμήθειας, ενώ διαπραγματεύεται και νέα συμβόλαια. Παρά τη σταδιακή διαφοροποίηση μέσω LNG και εγχώριας παραγωγής, η μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί. Μια τουρκική συμμετοχή στον πόλεμο θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε πλήρη διακοπή ιρανικών ροών είτε σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση των διαδρομών τροφοδοσίας μέσω Ιράν και Περσικού Κόλπου. Για μια χώρα που προσπαθεί να μειώσει τον πληθωρισμό και να κρατήσει ζωντανή τη βιομηχανία και την κατανάλωση, αυτό θα ήταν στρατηγικό αυτοτραύμα. Εμπορικό και περιφερειακό κόστος: Το εμπόριο Τουρκίας–Ιράν δεν είναι στο ιστορικό υψηλό του, αλλά παραμένει σημαντικό, με τουρκικές εξαγωγές προς το Ιράν 2,3 δισ. δολάρια το 2025 και εισαγωγές 2,2 δισ. δολάρια στους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, ενώ η Άγκυρα μέχρι πρόσφατα εξέταζε και νέες συνοριακές πύλες για διεύρυνση οικονομικών ροών. Σε πόλεμο, αυτό το πλέγμα θα κατέρρεε και θα χτυπούσε όχι μόνο τη διμερή σχέση, αλλά και την τουρκική φιλοδοξία να λειτουργεί ως εμπορικός και διαμετακομιστικός κόμβος ανάμεσα σε Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ασφάλεια συνόρων και εσωτερική σταθερότητα: Η Τουρκία έχει ήδη καταρτίσει σχέδια για πιθανή εισροή προσφύγων από το Ιράν, ενώ Reuters κατέγραψε εκατοντάδες ανθρώπους να περνούν τα σύνορα ήδη από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης. Αν η Άγκυρα γινόταν εμπόλεμο μέρος, οι ροές θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν και να συνδεθούν με παράνομη διακίνηση, δίκτυα πληροφοριών, ένοπλες διεισδύσεις και βαθύτερη στρατιωτικοποίηση της μεθορίου. Για ένα τουρκικό κράτος που έχει ήδη πληρώσει πολιτικό κόστος για το προσφυγικό, αυτό θα άνοιγε νέο εσωτερικό μέτωπο. Κουρδικό: Η Άγκυρα βρίσκεται σε μια λεπτή φάση ως προς το PKK και παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση του PJAK, της ιρανικής κουρδικής οργάνωσης που συνδέεται με το PKK. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για επαφές ΗΠΑ με ιρανικές κουρδικές οργανώσεις σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Αν η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ ή έστω διευκόλυνε μια ευρύτερη δυτική στρατηγική αποσταθεροποίησης του Ιράν, θα ρίσκαρε να δει ένα νέο κουρδικό μέτωπο να ενεργοποιείται στη δυτική πλευρά του Ιράν, στη βόρεια πλευρά του Ιράκ και κατ’ επέκταση στην ίδια την τουρκική ασφάλεια. Γι’ αυτό και η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν θέλει σενάρια που θα πυροδοτούσαν εμφύλιο στο Ιράν μέσω εθνοτικών ή θρησκευτικών γραμμών. Στρατιωτικό και διπλωματικό κόστος: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτει κρίσιμες βάσεις και υποδομές, και άρα σε περίπτωση πλήρους εμπλοκής θα γινόταν αυτομάτως στόχος ιρανικών πληγμάτων ή έμμεσων αντιποίνων μέσω δικτύων και πληρεξουσίων. Το γεγονός ότι η Συμμαχία αναχαίτισε πύραυλο που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο δείχνει ακριβώς πόσο λεπτή είναι η ισορροπία. Αν από «κράτος που πρέπει να προστατευθεί» η Τουρκία μετατρεπόταν σε «κράτος που συμμετέχει στην επίθεση», θα έχανε τον ελιγμό της και θα γινόταν νόμιμος στρατιωτικός στόχος στα μάτια της Τεχεράνης.

Τι θα έχανε η Τουρκία στον αγώνα για ηγεσία στον μουσουλμανικό κόσμο

Εδώ βρίσκεται ίσως το βαθύτερο κόστος. Η Τουρκία του Ερντογάν έχει επενδύσει επί χρόνια στην εικόνα μιας δύναμης που υπερασπίζεται τους μουσουλμάνους, ιδίως στο Παλαιστινιακό, στη ρητορική περί Γάζας και στην ιδέα ότι μιλά εκ μέρους των «καταπιεσμένων» του μουσουλμανικού κόσμου. Η Άγκυρα έχει καλέσει επανειλημμένα τα μουσουλμανικά κράτη να ενωθούν κατά του Ισραήλ και φιλοξένησε ακόμη και πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που καταδίκασαν την επίθεση κατά του Ιράν. Αν η ίδια Τουρκία συμμετείχε σε έναν πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ εναντίον μιας μεγάλης μουσουλμανικής χώρας, η κεντρική της αφήγηση θα δεχόταν σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας.

Στο επίπεδο της εικόνας, η ζημιά θα ήταν διπλή. Πρώτον, η Τουρκία θα φαινόταν να συντάσσεται με τη Δύση σε μια πολεμική εκστρατεία εναντίον μουσουλμανικού κράτους, τη στιγμή που ο ίδιος ο Ερντογάν έχει οικοδομήσει το πολιτικό του brand πάνω στην αμφισβήτηση της δυτικής ηγεμονίας και των δυτικών «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Δεύτερον, θα έδινε στους αντιπάλους του, από την Τεχεράνη έως αραβικά κέντρα ισχύος, ένα ισχυρό επιχείρημα ότι η τουρκική «ισλαμική αλληλεγγύη» είναι επιλεκτική και εργαλειακή. Αυτό θα υπονόμευε ακριβώς το κεφάλαιο που προσπαθεί να συσσωρεύσει η Άγκυρα ως πολιτικός εκφραστής της μουσουλμανικής κοινής γνώμης.

Υπάρχει και μια πιο λεπτή, αλλά πολύ σημαντική διάσταση. Η Τουρκία δεν επιδιώκει απλώς να εμφανίζεται ως ισχυρό κράτος. Επιδιώκει να εμφανίζεται ως αυτόνομος πόλος, όχι ως προέκταση της Ουάσινγκτον. Αν έμπαινε στον πόλεμο δίπλα στο ΝΑΤΟ, θα ακύρωνε τη βασική αρχή της «στρατηγικής αμφισημίας» που την έχει βοηθήσει να συναλλάσσεται με τη Ρωσία, να συνομιλεί με τη Δύση, να παρεμβαίνει στον αραβικό χώρο και να παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη μουσουλμανική δύναμη. Από γεωπολιτικός παίκτης πολλαπλών κατευθύνσεων θα υποβιβαζόταν σε περιφερειακό εκτελεστή μιας δυτικής γραμμής. Αυτό θα περιόριζε και τη μεσολαβητική της αξία.

Θα έχανε ακόμη και στο σουνιτικό ακροατήριο που θεωρητικά θα μπορούσε να χαρεί μια αποδυνάμωση του σιιτικού Ιράν. Ο λόγος είναι ότι στην πολιτική του μουσουλμανικού κόσμου δεν μετρά μόνο το ποιος κερδίζει, αλλά και με ποιον κερδίζει. Μια Τουρκία που συμβάλλει σε δυτική επίθεση κατά μουσουλμανικού κράτους μπορεί να αποκομίσει πρόσκαιρο γεωπολιτικό όφελος από την αποδυνάμωση ενός αντιπάλου, αλλά χάνει την ηθικοπολιτική αξίωση να μιλά ως «προστάτης» της Ούμα. Ειδικά μετά τη Γάζα, όπου ο Ερντογάν έχει υψώσει στο μέγιστο αυτή τη ρητορική, μια τέτοια στροφή θα φαινόταν ως στρατηγική αντίφαση.

Γιατί η Άγκυρα θέλει να μείνει στη μέση

Η Τουρκία έχει ισχυρό κίνητρο να μη δει το ιρανικό καθεστώς να καταρρέει πλήρως, αλλά και να μη νικήσει στρατηγικά το Ιράν. Μια πλήρης κατάρρευση θα μπορούσε να φέρει χάος στα σύνορα, προσφυγικά κύματα, κουρδική κινητοποίηση και απώλεια ενός γειτονικού κράτους με το οποίο, παρά τον ανταγωνισμό, υπήρχε προβλέψιμη ισορροπία. Από την άλλη, μια ενισχυμένη Τεχεράνη επίσης δεν εξυπηρετεί την τουρκική φιλοδοξία για περιφερειακή πρωτοκαθεδρία. Άρα η ιδανική τουρκική θέση είναι μια ελεγχόμενη αποδυνάμωση του Ιράν χωρίς τουρκική ταύτιση με τη δυτική πολεμική μηχανή. Αυτό εξηγεί γιατί η Άγκυρα καταδικάζει τις επιθέσεις, συνομιλεί με όλες τις πλευρές και επιμένει στη διπλωματία, ενώ ταυτόχρονα παραμένει σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο η φωτιά να περάσει τα σύνορά της.

Αν η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο στο Ιράν, θα ρίσκαρε να χάσει σε έξι πεδία ταυτόχρονα: οικονομική σταθερότητα, ενεργειακή ασφάλεια, εμπορικές ροές, έλεγχο συνόρων, διαχείριση του κουρδικού και στρατηγική ευελιξία μέσα στο ΝΑΤΟ και στη Μέση Ανατολή. Αλλά το πιο βαρύ κόστος ίσως θα ήταν συμβολικό και γεωπολιτικό μαζί: θα έθετε σε αμφισβήτηση ολόκληρη την προσπάθεια του Ερντογάν να παρουσιάσει την Τουρκία ως αυτόνομο προστάτη των μουσουλμάνων και όχι ως μουσουλμανικό μέλος μιας δυτικής εκστρατείας. Με άλλα λόγια, η Άγκυρα δεν φοβάται μόνο τι θα πάθει αν πολεμήσει. Φοβάται και το ποια θα πάψει να είναι αν πολεμήσει.