Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 486 ανθρώπους την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, συμπληρώνοντας πως έχουν τραυματιστεί 1.313 άνθρωποι.

Ο προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου, χθες Κυριακή, ανέφερε 394 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 83 παιδιά και 42 γυναίκες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν διευκρινίζει πόσοι από τους νεκρούς είναι άμαχοι.

Το Ισραήλ εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.