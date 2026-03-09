Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» επιτρέποντας την επιστροφή της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν στην πατρίδα της και κάλεσε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να δώσει άσυλο στα μέλη της ομάδας.

Η εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα τα μέλη της θα σκοτωθούν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν μαζί τους αν δεν το κάνετε». Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα της εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να το κάνουν αυτό από κυβερνητικούς φρουρούς.

Όταν ο Ματ Θίστλγουεϊτ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, ρωτήθηκε για το αν η Αυστραλία θα χορηγούσε άσυλο στις παίκτριες, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί «να εξετάσει ατομικές περιστάσεις για λόγους απορρήτου», σύμφωνα με το ΑΠΕ