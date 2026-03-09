Η Σλοβενία μπαίνει στην πιο κρίσιμη προεκλογική της μάχη μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Γκολόμπ να μετατρέπει τις κάλπες της 22ας Μαρτίου σε δημοψήφισμα για το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Ο ίδιος δεν κρύβει πως βλέπει τον εαυτό του ως έναν από τους κεντρικούς παίκτες στη μεγάλη ευρωπαϊκή αντεπίθεση απέναντι στο δεξιό λαϊκισμό, συνδέοντας άμεσα τη μάχη που δίνει στη Λιουμπλιάνα με την κρίσιμη αναμέτρηση της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου, όπου ένας αντικαθεστωτικός υποψήφιος απειλεί την πολυετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Γκολόμπ, πρώην επιχειρηματίας στον ενεργειακό τομέα και πρώην εθνικός αθλητής στο κανό-σλάλομ, εμφανίζεται αποφασισμένος να κρατήσει τη χώρα του μακριά από την τροχιά του πρώην τριπλά πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα, τον οποίο παρουσιάζει ως τον πιο στενό και αποτελεσματικό σύμμαχο του Όρμπαν μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του Γιάνσα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ο Γκολόμπ ποντάρει σε ένα μέτωπο συνεργασιών του κεντροαριστερού και φιλοευρωπαϊκού χώρου, ώστε να μπλοκάρει την επιστροφή της δεξιάς στην εξουσία.

Σλοβενία, Ρόμπερτ Γκολόμπ και η «μάχη για την Ευρώπη»

«Δεν είναι μόνο η Σλοβενία. Είναι και οι δύο χώρες μαζί. Αν κερδίσουμε και στις δύο, θα είναι το πιο θετικό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνει ο Ρόμπερτ Γκολόμπ, περιγράφοντας τις εκλογές σε Λιουμπλιάνα και Βουδαπέστη ως ένα διπλό τεστ αντοχής του ευρωπαϊκού εγχειρήματος απέναντι στο κύμα του δεξιού λαϊκισμού. Στο αφήγημά του, η νίκη του Γιάνσα δεν θα σήμαινε απλώς εσωτερική πολιτική ανατροπή στη Σλοβενία, αλλά μια επικίνδυνη αναδιαμόρφωση ισορροπιών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου ο Όρμπαν για χρόνια ήταν μόνος απέναντι στις υπόλοιπες κυβερνήσεις.

Ο Γκολόμπ θεωρεί ότι μια πιθανή επάνοδος του Γιάνσα στην εξουσία θα προσέφερε στον Ούγγρο ηγέτη τον «πιο κοντινό σύμμαχο που θα μπορούσε ποτέ να έχει», ικανό να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια ενεργοποίησης του Άρθρου 7 για την αφαίρεση των δικαιωμάτων ψήφου της Βουδαπέστης. Στον αντίποδα, βάζει στην ίδια «σοβινιστική» αλλά όχι όμορη κατηγορία τους πρωθυπουργούς της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, τους οποίους βλέπει μεν ως εθνοκεντρικούς, αλλά όχι ως στρατηγικούς συμμάχους του Όρμπαν στο σχέδιο απαξίωσης και, όπως λέει, διάλυσης της ίδιας της ΕΕ.

Ο νυν πρωθυπουργός κατηγορεί ανοιχτά τις προηγούμενες κυβερνήσεις Γιάνσα για εργαλειοποίηση της αστυνομίας, υπονόμευση του κράτους δικαίου, περιορισμό πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και «προαναγγελία» των σκληρών πρακτικών αστυνόμευσης που βλέπουμε σήμερα στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ. Παρά τις αλλεπάλληλες κλήσεις για απαντήσεις, το κόμμα SDS, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ανταποκρίθηκε στα ερωτήματα του Politico.

Σλοβενία, Ρόμπερτ Γκολόμπ και η «πολυτάχυτη» Ευρώπη

Αντίθετα με τον Γιάνσα που επενδύει στην εθνικιστική ρητορική, ο Ρόμπερτ Γκολόμπ προωθεί μια επιθετική ατζέντα «ευρωπαϊκής κυριαρχίας», εμπνευσμένη σε μεγάλο βαθμό από το Μακρονικό αφήγημα. Θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο «επιθετική» στην προσπάθειά της να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, με έμφαση σε πέντε πυλώνες: βαθύτερη ένωση κεφαλαιαγορών, ενεργειακή ένωση, τεχνολογική κυριαρχία με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και αυτόνομη ικανότητα και υποδομές στο διάστημα.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η γραφειοκρατική ταχύτητα των Βρυξελλών δεν επαρκεί σε έναν κόσμο που τρέχει με ρυθμούς Πεκίνου και Σίλικον Βάλεϊ και δηλώνει ανοιχτός σε μια «Ευρώπη πολλών ταχυτήτων», με εθελοντικές συμμαχίες κρατών-μελών που θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε συγκεκριμένους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει έμφαση σε χώρες όπως οι τρεις του Μπενελούξ και οι σκανδιναβικές, αλλά και σε εταίρους εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, που –όπως λέει– συμμερίζονται τη στρατηγική λογική της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

Η εμπειρία του από πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, όπως ομολογεί, τον οδήγησε στην πεποίθηση ότι η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω στην κούρσα της τεχνολογίας, ειδικά σε προηγμένα πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα. Γι’ αυτό ο Γκολόμπ επιμένει ότι η Σλοβενία δεν πρέπει να εξαρτηθεί από αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Google ή η Meta για τις ψηφιακές της υποδομές, αλλά να επενδύσει σε ευρωπαϊκές λύσεις, εάν θέλει να μείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σλοβενία, Ρόμπερτ Γκολόμπ και η ασφάλεια της ηπείρου

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ο Ρόμπερτ Γκολόμπ βλέπει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως κρίσιμες δοκιμασίες για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Θεωρεί ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το σημαντικότερο διαπραγματευτικό χαρτί της ΕΕ έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν: αν χρησιμοποιηθούν άμεσα για την ανοικοδόμηση, λέει, η Ευρώπη θα χάσει ένα ισχυρό εργαλείο πίεσης σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση ειρήνης.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται εξαιρετικά επικριτικός απέναντι στη συμβατική αμυντική βιομηχανία της ηπείρου, η οποία, όπως υποστηρίζει, σπεύδει να πουλήσει πανάκριβα, παρωχημένα οπλικά συστήματα, την ώρα που στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία κυριαρχούν φθηνά, ευέλικτα μέσα όπως τα drones πρώτου προσώπου. Υπενθυμίζει ότι οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες για μια νέα, πιο «έξυπνη» στρατηγική εξοπλισμών δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί απροετοίμαστη σε έναν πόλεμο του μέλλοντος.

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός επανέρχεται διαρκώς στη σημασία του διαστήματος ως στρατηγικού πεδίου, τόσο για τις αμυντικές επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία, επιμένοντας ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει αυτόνομη πρόσβαση και υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Η διττή αυτή προσέγγιση,χαμηλού κόστους οπλικά συστήματα και υψηλής τεχνολογίας υποδομές, συνοψίζει τη φιλοδοξία του Γκολόμπ για μια Ευρώπη που να μπορεί πραγματικά να σταθεί απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, σύμφωνα με το Politico.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρόμπερτ Γκολόμπ, ένας από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα εντός της ΕΕ, αξιοποίησε την πρόσφατη κλιμάκωση με το Ιράν για να αναδείξει τον ρόλο της χώρας του στην προστασία των πολιτών της στο εξωτερικό. Σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την Ιορδανία και συμμάχους στον Κόλπο για τη συμβολή τους στην επιτυχή εκκένωση Σλοβένων από την περιοχή, αποδίδοντας τα εύσημα και στο διπλωματικό προσωπικό της Σλοβενίας για τον «υπεράνθρωπο», όπως είπε, αγώνα τους να φέρουν τους ανθρώπους πίσω στην πατρίδα.