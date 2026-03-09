Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν στην περιοχή του Κόλπου, τονίζοντας ότι η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου του.

Ο Γουάνγκ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον ομόλογο του Κουβέϊτ, Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, καθώς το Ιράν απάντησε στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ με επιθέσεις γύρω από την περιοχή του Κόλπου.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Γουάνγκ με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιανί, είπε ότι η Κίνα ανησυχεί βαθύτατα για την ταχέως κλιμακούμενη κατάσταση και θα παίξει εποικοδομητικό ρόλο στην διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.