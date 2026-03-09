Η τελευταία φορά που ο Νεϊμάρ φόρεσε την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας ήταν Οκτώβριος του 2023 και συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση Ουρουγουάη-Βραζιλία 2-0 που έγινε στις 18 Οκτωβρίου και ο 34χρονος άσος είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού.

Τώρα 29 μήνες αργότερα από την τελευταία του εμφάνιση με την «Σελεσάο», ο Νειμάρ έχει μια ακόμη ευκαιρία για να κερδίσει την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Κανάδα.

Συγκεκριμένα, ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην προεπιλογή της Εθνικής Βραζιλίας για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στα τέλη Μαρτίου με Γαλλία και Κροατία, με τον Ιταλό να αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τις τελικές επιλογές του.

Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους ο Αντσελότι θα δει τον Νειμάρ στον αγώνα που θα δώσει η Σάντος την ερχόμενη Κυριακή (15/3), κόντρα στην Κορίνθιανς και αν ικανοποιηθεί από τον 34χρονο άσο τότε θα τον καλέσει στην τελική αποστολή για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου.