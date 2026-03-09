Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του FA CUP με την κληρωτίδα να έχει… κέφια και να βγάζει ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να είναι ο τελικός.

Συγκεκριμένα, στα προημιτελικά του θεσμού η Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Λίβερπουλ. Αντίθετα η κληρωτίδα χαμογέλασε σε Άρσεναλ και Τσέλσι.

Η Άρσεναλ θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σαουθάμπτον και η Τσέλσι επίσης εκτός έδρας την Πορτ Βέιλ.

Στο τελευταίο παιχνίδι των προημιτελικών η Λιντς θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα της Γουέστ Χαμ με την Μπρέντφορντ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης:

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Σαουθάμπτον – Άρσεναλ

Πορτ Βέιλ – Τσέλσι

Γουέστ Χαμ ή Μπρέντφορντ – Λιντς