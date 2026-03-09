Νέα συζήτηση γύρω από την καταγωγή της βασίλισσας Σαρλότ πυροδότησε η ηθοποιός του Bridgerton, Αντζόα Άντο, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος του βασιλιά Γεωργίου Γ΄ δεν παρουσιάζεται απλώς ως μαύρη στη δημοφιλή σειρά, αλλά ότι είχε πράγματι αφρικανική καταγωγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η βασίλισσα Σαρλότ ενσαρκώνεται στη σειρά εποχής του Netflix από τη μαύρη ηθοποιό Γκόλντα Ροσέβελ. Σύμφωνα με την Άντο, η επιλογή αυτή δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνική ελευθερία.

«Η βασίλισσα Σαρλότ δεν παρουσιάστηκε ως γυναίκα αφρικανικής καταγωγής για λόγους μυθοπλασίας. Ήταν γυναίκα αφρικανικής καταγωγής. Αρκεί να κάνετε την ιστορική σας έρευνα», δήλωσε.

Η ηθοποιός υποστήριξε επίσης ότι η σειρά προσφέρει στους θεατές «μια πιο ρεαλιστική εκδοχή της ιστορίας».

Η άποψη αυτή συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η γενεαλογία της Σαρλότ, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία, έχει μελετηθεί εκτενώς και εντοπίζεται ένας πρόγονος με μαυριτανική καταγωγή περίπου 500 χρόνια πριν από τη γέννησή της. Κάποιοι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί επαρκές στοιχείο για να χαρακτηριστεί η βασίλισσα ως γυναίκα αφρικανικής καταγωγής.

«Οι πιθανότητες να έχω εγώ αφρικανική καταγωγή είναι μεγαλύτερες από αυτό, και παρ’ όλα αυτά δεν θεωρούμαι γυναίκα αφρικανικής καταγωγής», ανέφερε ένας σχολιαστής.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ιστορία περιλαμβάνει πολλές πραγματικές γυναίκες αφρικανικής καταγωγής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο τηλεοπτικών σειρών, αντί να αποδίδονται τέτοιες ιδιότητες σε ιστορικές προσωπικότητες χωρίς σαφή τεκμηρίωση.

Οι παλαιότερες δηλώσεις για τη βασιλική οικογένεια

Η Αντζόα Άντο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και το 2023, όταν σχολίασε την εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης της στέψης από το ITV, η ηθοποιός ανέφερε ότι η εικόνα της βασιλικής οικογένειας ήταν «τρομερά λευκή».

«Κοιτάζοντας όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, υπάρχει ένα μέρος μέσα μου που πέρασε από την πλούσια ποικιλομορφία του Αββαείου στο τρομερά λευκό μπαλκόνι. Αυτό μου έκανε εντύπωση», δήλωσε.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων. Συνολικά καταγράφηκαν 4.165 καταγγελίες αμέσως μετά την τελετή της 6ης Μαΐου, ενώ άλλες 4.087 ακολούθησαν μεταξύ 9 και 15 Μαΐου.

Η συζήτηση γύρω από την καταγωγή της βασίλισσας Σαρλότ παραμένει ανοιχτή, με ιστορικούς, θεατές και σχολιαστές να διαφωνούν για το κατά πόσο η απεικόνιση της δημοφιλούς σειράς βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία ή αποτελεί δημιουργική προσέγγιση της εποχής.