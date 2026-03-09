Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πόσα εισιτήρια θα πάρουν ΟΦΗ και ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου στις 25 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν για την αναμέτρηση θα είναι 20.168. Ο κάθε φιναλίστ θα πάρει από 7.872 εισιτήρια, καθώς και από 160 προσκλήσεις.

Το υπόλοιπο των θέσεων θα διατεθεί από την ΕΠΟ για τις λειτουργικές ανάγκες της διοργάνωσης, καθώς και για χορηγούς και προσκεκλημένους του τελικού. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνουν κλειστές οι θύρες 49-50 και 51-52 του Σταδίου.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα καθίσουν στην βόρεια πλευρά του Σταδίου στις θύρες 29 έως 48, ενώ οι φίλαθλοι του ΟΦΗ στη νότια πλευρά στις θύρες 1, 14 και 17, καθώς επίσης και στις θύρες 53 έως 56.

Το προσεχές διάστημα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.