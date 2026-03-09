Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου και την επεξεργασία των νέων δεδομένων – εστιών κρίσης σε ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, αλλά δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς αύριο θα βρίσκεται στο Παρίσι. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Σε αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup έδωσε το παρόν ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.