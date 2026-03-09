Σε προφορική συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο, έχει έρθει η Λίβερπουλ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, o Ισπανός προπονητής πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είχε συζητήσεις με τη διοίκηση της Λίβερπουλ και οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία, ενόψει του καλοκαιριού.

Ωστόσο για να αποκτήσει επίσημη μορφή η συμφωνία υπάρχει ένας συγκεκριμένος όρος. Αυτός είναι να μην κατακτήσουν οι «κόκκινοι» το φετινό Champions League, υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ.

Εάν η Αγγλική ομάδα κατακτήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τότε η διοίκηση της Λίβερπουλ δεν θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία με τον Αλόνσο και θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Άρνε Σλοτ.