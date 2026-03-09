Η Ουκρανία μεταφέρει πλέον το «εργαστήρι πολέμου με drone» από το Ντονμπάς στις αμερικανικές βάσεις της Μέσης Ανατολής, επιχειρώντας να μετατρέψει την αιματηρή εμπειρία της σε διπλωματικό και στρατηγικό κεφάλαιο.

Την Παρασκευή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε στους New York Times ότι η Ουκρανία έστειλε αναχαιτιστικά drone και ομάδα ειδικών σε μη επανδρωμένα συστήματα για την προστασία αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, ύστερα από αίτημα της Ουάσιγκτον που διαβιβάστηκε μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Η κίνηση έρχεται την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν ξεχειλίζει πέρα από τα σύνορά του και ιρανικά Shahed, τα ίδια που σφυροκοπούν ουκρανικές πόλεις εδώ και χρόνια μέσω Ρωσίας, «βρέχουν» πλέον αμερικανικούς στόχους από τον Περσικό μέχρι την Ιορδανία.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στις αραβικές μοναρχίες απαντούν με τους πανάκριβους Patriot, όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει: ένα ιρανικό Shahed κοστίζει έως 50.000 δολάρια, ενώ ένας αμερικανικός αναχαιτιστής Patriot ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας μια εκρηκτική ασυμμετρία κόστους σε κάθε αναχαίτιση. Στις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου στο Ιράν, χώρες της Μέσης Ανατολής έκαψαν πάνω από 800 πυραύλους Patriot για να αντιμετωπίσουν περισσότερα από 2.000 ιρανικά επιθετικά drone και πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους – περισσότερους αναχαιτιστές απ’ όσους έχει πάρει συνολικά η Ουκρανία σε τέσσερα χρόνια πολέμου.

Η Ουκρανία και ο πόλεμος των φθηνών drone

Αυτή ακριβώς την εξίσωση είχε να λύσει πρώτη η Ουκρανία, όταν η Ρωσία άρχισε να «βομβαρδίζει» με ιρανικά Shahed το ενεργειακό της δίκτυο και τις πόλεις της από το 2022 και μετά. Αρχικά, το Κίεβο αναγκαζόταν να ξοδεύει πανάκριβα βλήματα αεράμυνας και ακόμη και αναχαιτιστές Patriot για να ρίξει drone κόστους μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων – μια στρατηγική που αποδείχθηκε γρήγορα μη βιώσιμη.

Έτσι, η χώρα στράφηκε σε ένα «μωσαϊκό» άμυνας: βαριά αντιαεροπορικά πυροβόλα 30 χιλιοστών, πολυβόλα, πιο φθηνούς πυραύλους από F-16, ηλεκτρονικά παρεμβολέα και –το πιο κρίσιμο– νέα εγχώρια αναχαιτιστικά drone χαμηλού κόστους, που εξελίχθηκαν από πρωτότυπα σε μαζική παραγωγή μέσα σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ουκρανικής Αεροπορίας, που ανέλυσε η New York Times, μόνο τον Φεβρουάριο η Ρωσία έστειλε περίπου 5.000 επιθετικά drone και δολώματα, με την Ουκρανία να καταρρίπτει περίπου το 87% αυτών.

Σε αυτό το υπόβαθρο, δεν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν επίμονα στο Κίεβο, αναζητώντας «ουκρανικές λύσεις» για την άμυνά τους έναντι των ιρανικών drone. Η διασταύρωση της ουκρανικής τεχνογνωσίας με την απεγνωσμένη ανάγκη της Μέσης Ανατολής για φθηνές, αποτελεσματικές ασπίδες απέναντι στα Shahed δημιουργεί ένα νέο, ιδιότυπο «εξαγώγιμο προϊόν»: την εμπειρία στον πόλεμο των drone.

Ουκρανία, drone και διπλωματία Patriot

Πίσω από την αποστολή ειδικών και αναχαιτιστικών drone στην Ιορδανία κρύβεται μια ψυχρή ουκρανική εξίσωση: κάθε κιτ και κάθε σύστημα που προσφέρει το Κίεβο στη Μέση Ανατολή είναι διαπραγματευτικό χαρτί για περισσότερα – και ισχυρότερα – συστήματα Patriot απέναντι στις ρωσικές βαλλιστικές απειλές. Ο ίδιος ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταλλάξει αναχαιτιστικά drone και τεχνογνωσία με πιο ισχυρές αντιαεροπορικές ασπίδες, καθώς η χώρα του δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει αποτρεπτικά μέσα κατά βαλλιστικών πυραύλων.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο προσπαθεί να αξιοποιήσει την εμπλοκή του στη Μέση Ανατολή για να κερδίσει πόντους στην Ουάσιγκτον, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι περισσότερο «εμπόδιο» παρά εταίρο σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και εμφανίζεται πιο διαλλακτικός απέναντι στη Μόσχα από τον προκάτοχό του. Με το να εμφανίζεται ως κρίσιμος σύμμαχος στην προστασία αμερικανικών ζωών στον Περσικό, ο Ζελένσκι επιχειρεί να επανασυστήσει την εικόνα της Ουκρανίας στην αμερικανική κοινή γνώμη και στον Λευκό Οίκο.

Η εξίσωση όμως δεν είναι μόνο στρατιωτική, αλλά και διπλωματική: ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθυμίζει ότι αρκετά κράτη του Κόλπου διατηρούν «πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία» και αφήνει να εννοηθεί ότι, σε αντάλλαγμα για ουκρανική βοήθεια στην άμυνα απέναντι στα ιρανικά drone, αυτά τα κράτη μπορούν να πιέσουν τη Μόσχα έστω για μια προσωρινή παύση πυρός. Για μια χώρα που εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο πολέμου, κάθε τέτοια διπλωματική χαραμάδα μοιάζει πολύτιμη όσο και ένα επιπλέον σύστημα Patriot.