Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση εξελίσεται «με βάση το χρονοδιάγραμμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο CBS News από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, είπε ότι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», αναφέροντας πως οι Ιρανοί «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται».

Επίσης, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να κάνουν πολλά» για το στενό και απείλησε το Ιράν αν εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα “χαριτωμένο”, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας… Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».

Νωρίτερα, Αμερικανοί πρώην και νυν αξιωματούχοι μιλώντας στην The Wall Street Journal, δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Έτσι, σκέφτεται να δολοφονήσει τον νέο ηγέτη του Ιράν, σε περίπτωση που φέρει αντίρρηση και δεν υποκύψει στις απαιτήσεις του.