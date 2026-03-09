Η Alco πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον Alpha, με τους συμμετέχοντες να δίνουν τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα και με διαφορά από τον δεύτερο.
Πιο αναλυτικά, η ΝΔ είναι πρώτη με ποσοστό 25,1% και προηγείται με 14,3 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση και μέχρι στιγμής φαίνεται να την «κλειδώνει».
Η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 2,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παρότι έβγαινε μέχρι και δεύτερη σε ορισμένες έρευνες, τώρα έρχεται τέταρτη με ποσοστό 7,2%.
Πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 25,1%
ΠΑΣΟΚ: 10,8%
Ελληνική Λύση: 8,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
ΚΚΕ: 7,4%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%
Φωνή Λογικής: 2,7%
ΜέΡΑ 25: 3,1%
Δημοκράτες: 1,2%
Νίκη: 2,2%
Νέα Αριστερά: 1%
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: