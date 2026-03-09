Η Alco πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον Alpha, με τους συμμετέχοντες να δίνουν τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα και με διαφορά από τον δεύτερο.

Πιο αναλυτικά, η ΝΔ είναι πρώτη με ποσοστό 25,1% και προηγείται με 14,3 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση και μέχρι στιγμής φαίνεται να την «κλειδώνει».

Η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 2,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παρότι έβγαινε μέχρι και δεύτερη σε ορισμένες έρευνες, τώρα έρχεται τέταρτη με ποσοστό 7,2%.

Πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 25,1%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΚΚΕ: 7,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 2,7%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Δημοκράτες: 1,2%

Νίκη: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: