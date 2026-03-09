Ο σούπερ σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι παρακολουθεί συχνά τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω της φιλίας του με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος μίλησε στο «podcast X&O’s» και αναφέρθηκε στην Euroleague, αλλά και στην ομάδα που του αρέσει να παρακολουθεί στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιόκιτς στη συνέντευξή του:

«Κυρίως βλέπω τους δικούς μας παίκτες, παίκτες με τους οποίους έχω παίξει μαζί. Φυσικά υποστηρίζω την Παρτιζάν. Βλέπω τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, είμαστε καλοί φίλοι, οπότε παρακολουθώ τον Ολυμπιακό.

Έφεραν και πολλούς παίκτες, ήρθε και ο Κόρι Τζόσεφ. Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους. Μερικές φορές βλέπω τον Βασίλιε Μίτσιτς. Τα παιχνίδια τους είναι ενδιαφέροντα, έχουν πολλούς πόντους».