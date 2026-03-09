Ένας άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο γυναίκες, όταν άρχισαν να χαστουκίζουν και να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου.

Το περιστατικό, που φαίνεται να προκλήθηκε από κάποια παρεξήγηση στο δρόμο, συνέβη στο Ίλφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο, το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας το μπλοκάρισμα της κυκλοφορία, όσο οι δύο γυναίκες αντάλλασσαν χτυπήματα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια οδηγό ενός αυτοκινήτου και μια άλλη γυναίκα να εμπλέκονται σε έναν έντονο καβγά στη μέση του δρόμου.

Οι δύο γυναίκες ανταλλάσσουν λίγα λόγια πριν η οδηγός επιστρέψει στο αυτοκίνητό της, ενώ η άλλη γυναίκα φαίνεται να λέει κάτι και τότε ξεσπά καβγάς.

Η οδηγός βγαίνει ξαφνικά από το όχημα, σπρώχνει επανειλημμένα την άλλη γυναίκα προς τα πίσω και τη χαστουκίζει στο κεφάλι.

Προσπαθεί ξανά να επιστρέψει στο αυτοκίνητο, αλλά η αντίπαλός της την εμποδίζει, κλείνοντας την πόρτα και στεκόμενη με την πλάτη της μπροστά της. Και ο καυγάς δεν σταματούσε με τίποτα, μέχρι κάποιοι διερχόμενοι οδηγοί να μπουν στη μέση και να τις σταματήσουν.