Δημόσια παρέμβαση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση της Εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, που βρίσκεται στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας.

Συγκριμένα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν τις χαρακτήρισε «προδότριες πολέμου» μετά την παρουσία τους στη διοργάνωση, μια κατηγορία που στη χώρα τους μπορεί να επιφέρει ακόμη και θανατική ποινή.

Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε άμεση αντίδραση σε αυτές τις απειλές και με ανάρτησή του στο «Truth Social», κάλεσε την κυβέρνηση της Αυστραλίας να χορηγήσει άσυλο στις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες, τονίζοντας πως η επιστροφή τους στο Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία.

Επίσης τόνισε ότι, αν η Αυστραλία δεν τις προστατεύσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να τις δεχθούν. Η τοποθέτησή του αυτή, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην Καμπέρα, με την Αυστραλιανή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι εξετάζει ήδη τις διαδικασίες για την ασφάλεια των παικτριών.

Αργότερα με νεότερη ενημέρωση έγινε γνωστό ότι πέντε μέλη της ομάδας έχουν ήδη εξασφαλίσει προστασία, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης.

Τέλος, ο Τραμπ, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, εκφράζοντας ικανοποίηση του για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση και υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των αθλητριών.