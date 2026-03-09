Το μικρό νησί Χαργκ, στον βόρειο Περσικό Κόλπο, θεωρείται η «καρδιά» της παραγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς μέσω των εγκαταστάσεών του περνά περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας πριν τα δεξαμενόπλοια κατευθυνθούν στα διεθνή ύδατα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό το καθιστά έναν από τους πιο στρατηγικούς ενεργειακούς κόμβους στη Μέση Ανατολή. Παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή και τις επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, το νησί παραμένει μέχρι στιγμής ανέγγιχτο από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η οικονομική σημασία του Χαργκ

Το Χαργκ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και φιλοξενεί τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Η χωρητικότητα φόρτωσης του νησιού υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ μπορεί να υποδεχτεί έως 10 δεξαμενόπλοια ταυτόχρονα.

Οποιαδήποτε διακοπή στις λειτουργίες του θα επηρέαζε όχι μόνο την οικονομία του Ιράν, αλλά και τους κύριους αγοραστές, όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Η τεράστια οικονομική σημασία του Χαργκ το καθιστά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ευάλωτο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως εκτιμούν αναλυτές, μια προσπάθεια κατάληψής του απαιτεί χερσαία επιχείρηση, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγουν.

Παγκόσμιες συνέπειες μιας επίθεσης

Μια ενδεχόμενη επίθεση στο Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ο Petras Katinas, ερευνητής σε θέματα ενέργειας και άμυνας στο βρετανικό think tank RUSI, εξηγεί:

«Η κατάληψη του νησιού θα έκοβε τη βασική οικονομική αρτηρία του ιρανικού καθεστώτος και θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στο μέλλον».

Ωστόσο, η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατιωτικής επιχείρησης απαιτεί ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται διστακτική να αναλάβει, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η πιθανότητα αμερικανικής παρέμβασης

Ο αναλυτής πετρελαίου Tamas Varga της PVM εκτιμά ότι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσιζε να καταλάβει το Χαργκ, θα πρόκειται για σοβαρό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς, στερώντας του σημαντικά έσοδα. Μια τέτοια κίνηση θα θύμιζε την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους, όταν οι ΗΠΑ απέκτησαν ουσιαστικό έλεγχο στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Ωστόσο, ακόμη και αν επανεκκινούσαν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου υπό αμερικανική επίβλεψη, το νησί θα παρέμενε ευάλωτο σε επιθέσεις με drones από το ιρανικό έδαφος, ενώ μια αμερικανική κατοχή θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.