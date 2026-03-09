Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ θα είναι ο διάδοχος της Λάουρα Κοβέσι στη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο διορισμός του εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ και η θητεία του θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο Αντρές Ρίτερ είναι αναπληρωτής Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας από το 2020, ενώ προηγουμένως είχε ενταχθεί στην εισαγγελία της Γερμανίας το 1995 και υπήρξε προϊστάμενος διαφόρων εισαγγελιών.

Τα καθήκοντα και η αποστολή του

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας προΐσταται της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι η οργάνωση των εργασιών της Εισαγγελίας αλλά και η εκπροσώπηση της υπηρεσίας στις επαφές με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις τρίτες χώρες. Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται σε θητεία επτά ετών που δεν μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία της Λάουρα Κοβέσι θα λήξει στις 30 Οκτωβρίου 2026.



Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνουν την έρευνα και δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών.



Πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας διορίστηκε η Λάουρα Κοβέσι το 2019. Μέχρι και το 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε 3.602 εν εξελίξει έρευνες, για συνολική εκτιμώμενη ζημία άνω των 67,2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους προϋπολογισμούς των χωρών-μελών.

Αυτή την στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετέχουν 24 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.