Με γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Λάτσιο πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Σασουόλο στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 28ης αγωνιστικής του Ιταλικού πρωταθλήματος.
Μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης η Λάτσιο άνοιξε το σκορ με γκολ του Ντάνιελ Μαλντίνι που είναι το πρώτο του μέσα στην σεζόν. Η Σασουόλο στην συνέχεια αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Λοριεντέ στο 35ο λεπτό.
Το τελικό 2-1 για την ομάδα της Ρώμης, διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα ο Μάρουσιτς. Έτσι η Λάτσιο έφτασε στους 37 βαθμούς, ενώ η Σασουόλο παρέμεινε στους 38.
Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (06/03)
Νάπολι-Τορίνο 2-1
Σάββατο (07/03)
Κάλιαρι-Κόμο 1-2
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2
Γιουβέντους-Πίζα 4-0
Κυριακή (08/03)
Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1
Μπολόνια-Βερόνα 1-2
Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0
Τζένοα-Ρόμα 2-1
Μίλαν-Ίντερ 1-0
Δευτέρα (09/03)
Λάτσιο-Σασουόλο 2-1
Επόμενη (29η) αγωνιστική:
Παρασκευή (13/03)
Τορίνο-Πάρμα (21:45)
Σάββατο (14/03)
Ίντερ-Αταλάντα (16:00)
Νάπολι-Λέτσε (19:00)
Ουντινέζε-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή (15/03)
Βερόνα-Τζένοα (13:30)
Πίζα-Κάλιαρι (16:00)
Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)
Κόμο-Ρόμα (19:00)
Λάτσιο-Μίλαν (21:45)
Δευτερα (16/03)
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)