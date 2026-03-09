Με γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Λάτσιο πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Σασουόλο στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 28ης αγωνιστικής του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης η Λάτσιο άνοιξε το σκορ με γκολ του Ντάνιελ Μαλντίνι που είναι το πρώτο του μέσα στην σεζόν. Η Σασουόλο στην συνέχεια αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Λοριεντέ στο 35ο λεπτό.

Το τελικό 2-1 για την ομάδα της Ρώμης, διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα ο Μάρουσιτς. Έτσι η Λάτσιο έφτασε στους 37 βαθμούς, ενώ η Σασουόλο παρέμεινε στους 38.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/03)

Νάπολι-Τορίνο 2-1

Σάββατο (07/03)

Κάλιαρι-Κόμο 1-2

Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2

Γιουβέντους-Πίζα 4-0

Κυριακή (08/03)

Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1

Μπολόνια-Βερόνα 1-2

Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0

Τζένοα-Ρόμα 2-1

Μίλαν-Ίντερ 1-0

Δευτέρα (09/03)

Λάτσιο-Σασουόλο 2-1

Επόμενη (29η) αγωνιστική:

Παρασκευή (13/03)

Τορίνο-Πάρμα (21:45)

Σάββατο (14/03)

Ίντερ-Αταλάντα (16:00)

Νάπολι-Λέτσε (19:00)

Ουντινέζε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (15/03)

Βερόνα-Τζένοα (13:30)

Πίζα-Κάλιαρι (16:00)

Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)

Κόμο-Ρόμα (19:00)

Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Δευτερα (16/03)

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)