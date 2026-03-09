Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/03 στη νότια Ιταλία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης, κοντά στην πόλη Πιεδιμόντε Ματέζε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 00:03:55 τοπική ώρα Ιταλίας (01:03 ώρα Ελλάδας).

Tο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά σχετικά επιφανειακό σεισμό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού βρέθηκε περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης, πόλης με περίπου 959.000 κατοίκους, και γύρω στα 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πιεδιμόντε Ματέζε, όπου ζουν περίπου 11.200 άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα ζημιές ή θύματα.