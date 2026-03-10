Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι το γενικό προξενείο τους στο Ιρακινό Κουρδιστάν έγινε στόχος επίθεσης με drone, η οποία προκάλεσε ζημιές αλλά δεν υπήρξαν θύματα.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η επίθεση «αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη κλιμάκωση και μια απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», ενώ προστίθεται ότι «η στοχοποίηση διπλωματικών αποστολών και εγκαταστάσεων συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και νόμων».

Στην ίδια ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται από πού εκτοξεύθηκε το drone, ενώ καλούνται οι τοπικές αρχές «να διερευνήσουν τις συνθήκες αυτής της επίθεσης ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι».