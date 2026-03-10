Οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν τα ξημερώματα της Τρίτης ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.